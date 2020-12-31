Virüse karşı hızlı hibe!

Koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkârlara gelir kaybı ve kira desteği için başvurular başladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da dün katıldığı Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması tanıtım toplantısında küçük olmadan büyük, esnaf olmadan küresel marka olunamayacağını vurgulayarak şunları söyledi:



“Pandemiden en çok etkilenen esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere ilişkin kira yardımı ve hibe destek başvurularını, geçen hafta yaptığım açıklamada, ocak ayının ilk haftasında almaya başlayacağımızı söylemiştim. Ancak Bakanlığımız, çözüm ortaklarıyla beraber gece - gündüz çalışarak bu süreci hızlandırdı ve destek sistemimiz bugün (dün) itibarıyla başvuruları alır hale gelecek.”



Duyuru e-Devlet’te



Ticaret Bakanlığı’nca yapılan açıklamaya göre, desteklerden 22 Aralık 2020 tarihli ve Cumhurbaşkanı Kararı gereği yürürlüğe konulan, “Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ” kapsamında belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen başvuru sahipleri faydalanacak. Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden alınacak. Destek başvuruları 8 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek. TC Kimlik Numarası’nın son hanesine göre alınacak olan başvurular şu günlerde yapılabilecek:



T.C. Kimlik Numarası’nın son hanesi ‘0’ olan vatandaşlar 30 Aralık 2020 Çarşamba, ‘2’ olan vatandaşlar 31 Aralık 2020 Perşembe, ‘4’ olan vatandaşlar 1 Ocak 2021 Cuma, ‘6’ olan vatandaşlar 2 Ocak 2021 Cumartesi, ‘8’ olan vatandaşlar 3 Ocak 2021 Pazar günü başvurabilecek. 4-8 Ocak 2021 tarihleri arasında da tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecek.



Başvuru sonuçları e-Devlet’ten açıklanacak. Ödemeler Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte başvuru esnasında verilen banka hesap numaralarına otomatik aktarılacak

İşte başvuru şartları

Destek programı kapsamında hibe, “gelir kaybı desteği” ve “kira desteği” olmak üzere iki şekilde sağlanacak. Destek programının süresi, Bakanlık internet sitesinden yapılan duyuruda belirtilen sürede başvuruların yapılması kaydıyla 2021 yılının ocak, şubat ve mart ayları olmak üzere üç ay olacak.



Gelir kaybı desteği olarak, ticari kazançları basit usulde tespit edilenlere, vergiden muaf esnafa ve bunların dışında kalan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere aylık 1000 lira olmak üzere toplamda 3 bin lira hibe desteği sağlanacak.



Gelir kaybı desteğinden faydalanabilecek gerçek kişilerin vergi sicil kayıtlarına göre esas faaliyetlerini yürüttükleri iş yerlerinin kira olması halinde, bu kişilere büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği verilecek.



Kira daha azsa...



İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda iş yeri kira tutarı kadar kira desteği ödenecek.



Tebliğle, destek programından yararlanma koşulları da belirlendi. Buna göre, bu destek programından, 14 Aralık’tan önce (bu tarih dahil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, bakanlık tarafından belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar ve gerçek kişi tacirler ile yine bu tarih itibarıyla esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı vergiden muaf esnaflar faydalanabilecek.