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    12.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Virüsten iş gezilerine 820 milyar $’lık darbe

    Koronavirüs salgını nedeniyle birçok şirket seyahat planlarını iptal etti. Bu nedenle, küresel ‘iş seyahati’ sektöründeki kaybın yaklaşık 820 milyar doları bulması bekleniyor. Bu rakamın yaklaşık yarısı ise Çin’deki iptallerden kaynaklanıyor.

    Virüsten iş gezilerine 820 milyar $’lık darbe

    Reuters, dünya genelinde birçok sektörü olumsuz etkileyen salgınla ilgili olarak Küresel İş Seyahatleri Birliği’nin (GBTA) yaptığı araştırmayı haberleştirdi. Buna göre Asya’ya yönelik seyahatler en büyük kesintiyi gördü.

    Ekonomiyi etkiliyor

    Araştırmaya katılan her dört şirketten üçü Çin, Hong Kong, Tayvan ve diğer Asya-Pasifik ülkelerine yönelik iş seyahatlerinin tümünü veya çoğunu iptal ettiklerini veya askıya aldıklarını bildirdi. GBTA iş seyahatlerindeki kaybın şubatta yapılan 560 milyar dolarlık tahminin çok üzerinde olduğunu belirtti.

    Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve hızlı yayılan virüs, çoğu Çin’de olmak üzere 4 binden fazla insanı öldürdü ve küresel olarak işletmeleri büyük zarara uğrattı. GBTA Operasyon Direktörü Scott Solombrino yaptığı açıklamada, “Koronavirus iş seyahati endüstrisinin kârlılığını önemli ölçüde etkiliyor. Bu durumun iş seyahati endüstrisine ve daha geniş olarak ekonomiye etkisi göz ardı edilemez” dedi.

    Yüzde 95 Çin’de

    Salgından bu yana iş seyahatlerinde yüzde 95 düşüş yaşayan Çin’in, kurumsal seyahatten 404.1 milyar dolar gelir kaybetmesi bekleniyor. İş seyahatlerinde Avrupa kaynaklı kaybın ise 190.5 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Habere göre kurumsal harcamalardan en çok havayolları ve oteller yararlanıyor. Virüs yayılmaya devam ettikçe bu iş kollarının gelirlerinin olumsuz etkilenmesi bekleniyor.

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