Vodafone Türkiye’de üst düzey atama

Vodafone Türkiye’den yapılan açıklamaya göre, Şahin, Kurumsal İş Biriminden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini ise vekaleten yürütecek ve şirketin kurumsal proje ve faaliyetlerine liderlik etmeyi sürdürecek.

Engin Aksoy’un Vodafone Türkiye CEO’su olarak atanmasının ardından boşalan Bireysel İş Biriminden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı pozisyonuna Meltem Bakiler Şahin atandı. Yeni görevinde Vodafone Türkiye’nin tüm bireysel satış ve pazarlama faaliyetlerinin yönetimini üstlenecek olan Şahin, Vodafone Türkiye ailesine 2017 yılında Kurumsal İş Biriminden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak katıldı.

Şahin, Vodafone’un şirketlerin dijital iş ortağı ve toplam çözüm sağlayıcısı olarak konumlanmasına ve bu doğrultuda kurumsal alanın dönüşmesine liderlik etti