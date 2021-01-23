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23.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Vodafone Türkiye’de üst düzey atama

Vodafone Türkiye Bireysel İş Biriminden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine Meltem Bakiler Şahin getirildi.

Vodafone Türkiye’de üst düzey atama

Vodafone Türkiye’den yapılan açıklamaya göre, Şahin, Kurumsal İş Biriminden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini ise vekaleten yürütecek ve şirketin kurumsal proje ve faaliyetlerine liderlik etmeyi sürdürecek.               

Engin Aksoy’un Vodafone Türkiye CEO’su olarak atanmasının ardından boşalan Bireysel İş Biriminden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı pozisyonuna Meltem Bakiler Şahin atandı. Yeni görevinde Vodafone Türkiye’nin tüm bireysel satış ve pazarlama faaliyetlerinin yönetimini üstlenecek olan Şahin, Vodafone Türkiye ailesine 2017 yılında Kurumsal İş Biriminden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak katıldı.

Şahin, Vodafone’un şirketlerin dijital iş ortağı ve toplam çözüm sağlayıcısı olarak konumlanmasına ve bu doğrultuda kurumsal alanın dönüşmesine liderlik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Genç İş Adamları heyetini kabulünde açıklamalarda bulunduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral ve beraberindeki heyeti kabulü sonrası açıklamalarda bulundu. 'Yüksek faize karşı olduğunu' ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek faizle ülkemin kalkınacağına inanmıyorum, kimse kusura bakmasın ben bunu anlatmaya devam edeceğim." dedi. Öte yandan Erdoğan kapsamlı reform paketinin yakında kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.
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