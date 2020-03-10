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    10.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Vodafone’a Stevie ödülü

    Vodafone Türkiye müşteri Hizmetleri, müşteri hizmetleri ve satış alanlarında dünyanın en başarılılarını ödüllendiren 14. Stevie Satış ve Müşteri Hizmetleri Ödülleri’nde toplam 3 ödül aldı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun, “13,4 milyon aktif dijital müşterimiz var.

    Vodafone’a Stevie ödülü

    Bunların aylık toplam etkileşimi 472 milyona ulaştı. Dijital penetrasyon oranımız ise yüzde 86. Stevie Ödülleri’nde başvurduğumuz tüm kategorilerde ödül almaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz” dedi.

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