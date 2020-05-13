Vodafone’dan 1 yılda 1.7 milyar yatırım

Buna göre Vodafone, 31 Mart 2020 sonu itibarıyla son bir yılda 1.7 milyar TL yatırım yaptı. Böylece, Vodafone’un Türkiye’de faaliyet göstermeye başladığı 2006 yılından bu yana toplam yatırımları 24 milyar TL’ye ulaştı. Şirketin mobil müşteri sayısı 23.5 milyon olarak gerçekleşirken, sabit genişbant müşteri sayısı ise 1.1 milyon oldu.

Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, “Türkiye’ye yoğun biçimde yatırım yapmayı sürdürüyoruz. Son 14 yılda yaptığımız toplam yatırım miktarı 24 milyar TL’ye ulaştı. Geleceğe duyduğumuz güvenle yatırımlarımıza devam edeceğiz. Salgın döneminde Türkiye’ye destek olmak için tüm kaynaklarımızı seferber ettik” dedi.