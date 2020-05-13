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    HaberlerEkonomi Haberleri Vodafone’dan 1 yılda 1.7 milyar yatırım
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    13.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Vodafone’dan 1 yılda 1.7 milyar yatırım

    Vodafone Türkiye, Nisan 2019 - Mart 2020 arası dönemi kapsayan mali yıl sonuçlarını açıkladı.

    Vodafone’dan 1 yılda 1.7 milyar yatırım

    Buna göre Vodafone, 31 Mart 2020 sonu itibarıyla son bir yılda 1.7 milyar TL yatırım yaptı. Böylece, Vodafone’un Türkiye’de faaliyet göstermeye başladığı 2006 yılından bu yana toplam yatırımları 24 milyar TL’ye ulaştı. Şirketin mobil müşteri sayısı 23.5 milyon olarak gerçekleşirken, sabit genişbant müşteri sayısı ise 1.1 milyon oldu.

    Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, “Türkiye’ye yoğun biçimde yatırım yapmayı sürdürüyoruz. Son 14 yılda yaptığımız toplam yatırım miktarı 24 milyar TL’ye ulaştı. Geleceğe duyduğumuz güvenle yatırımlarımıza devam edeceğiz. Salgın döneminde Türkiye’ye destek olmak için tüm kaynaklarımızı seferber ettik” dedi.

    Her gece Amasya'yı foşur foşur yıkıyorlarAmasya Belediyesi ekipleri, yeni tip corona virüs ile mücadele kapsamında, her gece cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte ediyor.
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