BİST92.9370,60EURO7,400,43USD6,780,42ALTIN360,200,45
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Volkswagen, Çin’li startup arasında "elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonu” ittifakı
    ABONE OL
    08.04.2020 - 15:18 | | AA

    Volkswagen, Çin’li startup arasında "elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonu” ittifakı

    Alman otomobil markası Volkswagen ve Çinli enerji startup'ı Shanghai DU-POWER “elektrikli araçlar için esnek hızlı şarj istasyonları" üretmek için güçlerini birleştirdiklerini duyurdu.

    Volkswagen, Çin’li startup arasında "elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonu” ittifakı

     

    Volkswagen tarafından yapılan açıklamada, Volkswagen AG ve Shanghai DU-POWER New Energy Technical Co., Ltd’nin Çin'de esnek hızlı şarj istasyonları üretmek için ortak girişim kurdukları belirtildi.

    Yüzde 50 eşit ortaklık yapısıyla kurulan ortak girişimin Şanghay merkezli olacağı ve bu yılın ikinci yarısında üretime başlayacağı da bildirildi.

    Sosyal medyadan plazma bağışçısı arayanlar dikkatCorona virüsle mücadelede plazma antikor tedavisine ‘resmen’ başlanmasının ardından sosyal medya üzerinden hastası için plazma bağışçısı arayanların artması üzerine uzmanlar uyardı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cinnet getiren baba, önce oğlunu sonra kendini öldürdü!

    Cinnet getiren baba, önce oğlunu sonra kendini öldürdü!

    Maaş hacizleri ne olacak, 20 yaş altı işe gidecek mi?

    Maaş hacizleri ne olacak, 20 yaş altı işe gidecek mi?

    ABD'yi karıştıran iddia: Trump, Mehmet Öz’ü arattı

    ABD'yi karıştıran iddia: Trump, Mehmet Öz’ü arattı

    Akkuyu Nükleer Santrali nerede yapılacak? Nükleer santral nedir, Akkuyu nerede?

    Akkuyu Nükleer Santrali nerede yapılacak? Nükleer santral nedir, Akkuyu nerede?

    Sıradaki Haber