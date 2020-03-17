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    HaberlerEkonomi Haberleri Volkswagen, corona virüsü nedeniyle üretimi askıya alıyor
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    17.03.2020 - 12:07 | | İHA

    Volkswagen, corona virüsü nedeniyle üretimi askıya alıyor

    Volkswagen (VW), birçok tesiste üretimi geçici olarak askıya alıyor.

    Alman otomobil devi Volkswagen (VW) grubu, ülke genelinde corona virüsünün yayılması nedeniyle birçok tesiste üretimi geçici olarak askıya alacağını duyurdu.

    VW, ana tesislerinin bulunduğu Wolfsburg kentinden yapılan açıklamada, bir çok tesiste cuma günü son çalışma yapılması bekleniyor. VW CEO'su Herbert Diess ise birçok lokasyonun iki hafta ara verdiğini söyledi.

    Öte yandan, Volkswagen da İspanya'daki üretimini azaltacağını açıkladı.

    Türkiye onu konuşuyor! 'Koronadan mı kaçıyorsun be mübarek?'Antalya’da kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından tekerinin biri kopmasına rağmen olay yerinden kaçan ve jandarma ekipleri tarafından yakalanan sürücü 220 promil alkollü çıktı. Diğer araç sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiğini ileri süren alkollü sürücü, “Koronadan mı kaçıyorsun be mübarek hayatıma kastın mı var” şeklinde tepki gösterdi.
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