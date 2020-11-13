MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler Ekonomi Haberleri Volkswagen gelecek 5 yılda 73 milyar euro yatırım yapacak
ABONE OL
13.11.2020 - 15:42 |

Volkswagen gelecek 5 yılda 73 milyar euro yatırım yapacak

Dünyanın en büyük araç üreticisi Volkswagen, gelecek 5 yılda hibrid teknolojilere, dijitalleşmeye ve elektrikli araç teknolojisine 73 milyar euro yatırım yapmayı planlıyor.

Volkswagen gelecek 5 yılda 73 milyar euro yatırım yapacak

Volkswagen Yönetim Kurulu üyesi Hans Dieter Poetsch'nin verdiği bilgiye göre öngörülen yatırımın 35 milyar euroluk bölümü elektrikli araç teknolojisine ve 11 milyar euroluk bölümü yeni hibrid araçların geliştirilmesine yapılacak.

Dijitalleşmeye ise 27 milyar euro harcanması planlanıyor.

Esenyurt'ta gece kulübünde 'Miss Uganda' yarışmasıEsenyurt'ta bir eğlence mekanında Miss Uganda adı altında güzellik yarışması düzenlendi. Kapalı olması gereken mekanda düzenlenen güzellik yarışmasında, salgınla mücadele kapsamında alınması gereken hiçbir tedbire uyulmadığı görüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: 9 hakim-savcıya FETÖ’den uzaklaştırma kararı!

Son dakika: 9 hakim-savcıya FETÖ’den uzaklaştırma kararı!

81 ile yazı yollandı, 7 Aralık'ta başlıyor...

81 ile yazı yollandı, 7 Aralık'ta başlıyor...

BBC duyurdu! Türkiye Kafkasya’da etki artırdı

BBC duyurdu! Türkiye Kafkasya’da etki artırdı

e-YDS saat kaçta? e-YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

e-YDS saat kaçta? e-YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Sıradaki Haber