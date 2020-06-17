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    HaberlerEkonomi Haberleri Volvo binlerce kişiyi işten çıkaracak
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    17.06.2020 - 07:48 |

    Volvo binlerce kişiyi işten çıkaracak

    Volvo, 2020 yılında 4 bin 100 kişiyi işten çıkaracak.

    Volvo binlerce kişiyi işten çıkaracak

    İsveç merkezli araç üreticisi Volvo Group, corona virüs salgınının yol açtığı negatif etkiler nedeniyle beyaz yakalı çalışan sayısını 2020 yılı sonuna kadar 4 bin 100 azaltacağını duyurdu.

    Volvo CEO'su Martin Luhdstedt yaptığı açıklamada, "Coronava virüs salgını ve bu salgın ile mücadele için alınan tedbirler bizim sektörümüzü ağır şekilde etkileyen bir piyasa durumuna yol açtı. Talebin toparlanması ile etkilerin daha düşük olması bekleniyor ve bizim de organizasyon yapımızı ayarlamaya devametmemiz gerekli" diye konuştu.

    Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi harekat merkezindeMilli Savunma Bakanlığı'nın twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi Pençe-Kaplan Operasyonu’nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde sevk ve idare ediyor” ifadelerine yer verildi.
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