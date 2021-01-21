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21.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Wall Street’e değil ana caddeye bakacak

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden’ın göreve gelmesiyle ABD Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen, kentlerde ve kırsalda yaşayan işçilerin ihtiyaçları ile rekabetçi bir ekonomiye sahip olmaya odaklanacağını ifade etti.

Wall Street’e değil ana caddeye bakacak

İlk hedef çalışan

Yellen, Senato’nun Finans Komitesi’nde yaptığı konuşmada, gelecek aylarda aşı dağıtımı, okulların yeniden açılması ve istihdamın korunması için daha fazla yardıma ihtiyaç olacağını vurguladı. Yellen, söz konusu desteğin faydalarının maliyetlerinden çok daha ağır basacağına inandığına işaret ederek, “Amerikalıların bu salgının son aylarına kadar dayanmalarına yardımcı olmak, insanlar işlerine geri dönerken onları güvende tutmak” diye konuştu.

Yellen, “Hazine Bakanı olarak onaylanırsam kentlerde ve kırsal bölgelerde yaşayan Amerikan işçilerinin ihtiyaçlarına ve iyi işler ile iyi ücretler sunan rekabetçi bir ekonomiye sahip olmaya odaklanacağım” ifadesini kullandı.

Yellen üretken ve rekabetçi bir ekonomiye sahip olabilmek için altyapı, Ar-Ge ve eğitime yatırım yapılması gerektiğinin altını çizerek, “Odak noktamız Wall Street değil ana cadde olmalı” dedi.

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