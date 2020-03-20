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    HaberlerEkonomi Haberleri Walmart 150 bin kişiyi işe alacak
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    20.03.2020 - 07:31 |

    Walmart 150 bin kişiyi işe alacak

    Walmart, corona virüs endişeleriyle artan talebi karşılamak için 150 bin kişiyi işe alacak.

    Walmart 150 bin kişiyi işe alacak

    ABD'nin en büyük perakende zinciri Walmart, corona virüs salgını nedeniyle artan alışveriş karşısında 150 binden fazla kişiyi işe alacağını duyurdu.

    Mayıs ayı sonuna kadar istihdam edilecek ve saatlik ücretle çalışacak bu 150 bin personelin 100 bini depolar ve dağıtım bölümlerinde görevlendirilecek.

    Walmart ayrıca, tam zamanlı çalışanlarına 300 dolar ve yarı zamanlı çalışanlarına 150 dolar ikramiye verecek.

    New York'ta corona virüs vaka sayısı 4 bin 152'ye çıktı New York genelinde 4 bin 152 yeni tip coronavirüs (covid-19) vakası ve 27 ölüm tespit edildi.
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