WEF: Küresel resesyon riski var

WEF’in Kovid-19’un etkilerine ilişkin anket yöntemiyle hazırladığı “Kovid-19 Riskleri Görünümü” raporu yayımlandı.



Raporda, yaklaşık 350 risk yöneticisinin üçte ikisi gelecek 18 ay boyunca dünyaya dair en büyük endişelerinin “Kovid-19 pandemisinden dolayı uzun süren bir küresel resesyonu” gösterdi. Risk yöneticilerinin yarısı, özellikle başta gençler arasında, yüksek yapısal işsizlik beklediğinin aktarıldığı raporda, Kovid-19’da ikinci dalga veya farklı bir bulaşıcı hastalık üçüncü en büyük endişe kaynağı olduğu belirtildi.



Büyük ekonomilerde mali durumun zayıflamasının dördüncü en büyük endişe olarak sıralandığı raporda, belirli ülkelerdeki sanayinin veya sektörlerin tamamen toparlanamaması beşinci sırada yer aldı.



Birleşme dalgası



WEF raporunda şirketlerin satın almayla bir birleşme dalgası yaşaması altıncı, sınırlarda daha sıkı kısıtlamalar yedinci büyük endişe kaynağı olarak gösterildi. WEF Genel Müdürü Saadia Zahidi, “Kovid-19 krizi geçim kaynaklarını mahvetti. Bu, geniş ölçüde sonuçları olan bir ekonomik krizi tetikledi ve geçmişin eksik yönlerini açığa çıkardı” dedi.