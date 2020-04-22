www.liveturkey.com’a giren Türkiye’yi ‘evden’ gezecek

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, gezginlerin önemli kısmının evlerinde olduğu bu dönemde açılan “www.liveturkey.com” internet sitesi aracılığıyla Türkiye’ye dair kültürden sanata, tarihten spora, gastronomiden eğlenceye kadar pek çok deneyim, ekrana taşınacak.

Yabancı turistlerin Türkiye’ye ilişkin merak ettikleri ve özledikleri deneyimleri bir araya getiren internet sitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği çevrim içi sanat etkinliklerini de dünyaya ulaştıracak. Sitede ünlü şeflerin katılımıyla Türk yemeklerinin yapım videoları da yayınlanacak.