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    HaberlerEkonomi Haberleri YaaniMail’in kullanıcı sayısı 1 milyonu aştı
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    20.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    YaaniMail’in kullanıcı sayısı 1 milyonu aştı

    Turkcell bünyesinde e-posta hizmeti sunan YaaniMail’in kullanıcı sayısı 1 milyonu geçti. Turkcell’den yapılan açıklamaya göre, geçen yılın sonunda kullanıma açılan YaaniMail, kullanıcılarına 2GB e-posta saklama alanı sunuyor.

    YaaniMail’in kullanıcı sayısı 1 milyonu aştı

    YaaniMail’den Turkcell’li olmayanlar da yararlanabiliyor. Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, son yıllarda kullanıcıların en çok önem verdiği konuların başında veri güvenliğinin geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

    “Turkcell’de önceliğimiz her zaman, müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak oldu. Veri güvenliği de müşterilerimizin taleplerinin en başında geliyor. Bu doğrultuda biz yıllardır ‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı’ prensibiyle hareket ediyor, sunduğumuz ürün ve hizmetleri bu anlayışla geliştiriyoruz. Tamamen yerli ve milli teknolojiyle geliştirilen YaaniMail platformunda toplanan verileri, Türkiye’de bulunan yüksek güvenlikli veri merkezlerimizde ve kendi sunucularımızda saklıyoruz. Önümüzdeki dönemde de yerli ve milli teknolojilerimizle geliştirdiğimiz yeni dijital ürün ve hizmetler sunmayı sürdüreceğiz.”

    Verilen bilgiye göre, kurumsal kullanıcılar da şirket adı uzantısını kullanarak YaaniMail’in sunduğu güvenli, hızlı ve gelişmiş e-posta hizmetlerinden yararlanabiliyor, YaaniMail, kurumların ihtiyaç duyduğu yasal metin, imza, feragatname gibi araçları ücretsiz sunuyor.

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