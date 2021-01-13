MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Yaban hayvanları için seçilecek alan büyüklükleri yeniden düzenlendi
ABONE OL
13.01.2021 - 09:09 | | AA

Yaban hayvanları için seçilecek alan büyüklükleri yeniden düzenlendi

Üretim için elde edilen yaban hayvanları doğaya yerleştirilirken kanatlı av ve yaban hayvanları için en az 50 hektar, memeli av ve yaban hayvanları için de en az 500 hektar alan seçilmesi şartı aranacak.

Yaban hayvanları için seçilecek alan büyüklükleri yeniden düzenlendi

Bakanlık tarafından hazırlanan "Av ve Yaban Hayvanı Üretme Yeri ve İstasyonları ile Kurtarma Merkezlerinin Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, Resmi Gazete'nin 30 Kasım 2004 tarihli sayısında yayımlanan önceki düzenlemedeki "Yaban Hayvanlarının Doğaya Yerleştirilmesi Öncesinde ve Sonrasında Yapılması Gereken Çalışmalarla İlgili Talimat" başlıklı ekte değişiklik yapıldı.

Buna göre, üretimle elde edilen yaban hayvanlarının doğaya yerleştirilmesinde, kanatlı av ve yaban hayvanları için en az 50 hektar, memeli av ve yaban hayvanları için ise en az 500 hektar büyüklüğünde alanlar seçilecek.

Daha önce genel olarak söz konusu hayvanların doğaya yerleştirilmesinde 500 hektarlık alanlar belirleniyordu. 

Gece yarısı feci olay! Hayatını kaybettiİzmir'in Buca ilçesinde, İZBAN raylarından karşıya geçmeye çalışan bir genç, İZBAN'ın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgedeki alt geçidin yağmur suları ile dolması nedeniyle gencin rayların üzerinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı belirtildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

B117 nedir? Mutasyona uğrayan korona B117 Türkiye'de görüldü mü?

B117 nedir? Mutasyona uğrayan korona B117 Türkiye'de görüldü mü?

Emekli ve çalışanları ilgilendiriyor! En düşük 3550 lira oldu...

Emekli ve çalışanları ilgilendiriyor! En düşük 3550 lira oldu...

Hangi koronavirüs aşısı ne kadar etkili?

Hangi koronavirüs aşısı ne kadar etkili?

Roma dönemine ait oda mezarda patlayıcı için yerleştirilmiş kablolar bulundu

Roma dönemine ait oda mezarda patlayıcı için yerleştirilmiş kablolar bulundu

Sıradaki Haber