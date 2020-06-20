Yabancı turiste korona sigortası

50 ülkenin büyükelçileri ve uluslararası basının temsilcilerini dün Antalya’da ağırlayan Ersoy, “Türkiye’nin turistik illerinde virüs kontrol altında. Turizmi Türkiye’de tekrar yeniden başlatabiliriz” dedi. “Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı” toplantısında konuşan Ersoy, özetle şunları söyledi:

2 BİNE ULAŞMASINI BEKLİYORUZ: Sertifikasyon kapsamında, uçakların ulaşımını, havaalanlarını, konaklama tesislerini, restoranları belgelendiriyoruz. Bir otel sertifikasını almak için hazırsa otele bir logo veriyoruz. Otellerin kapısına da logoyu koyuyoruz. 500’den fazla otel sertifikaya başvurmuş durumda. Bir ayın sonunda sayının 2 bine ulaşmasını bekliyoruz.

İZOLE BLOKLARI OLACAK: Test sonucu pozitif olursa konuğu hastaneye gönderiyoruz hemen. Hastanede çok kritik bir durumda değilse otele gönderilebiliyor. Buna doktorlar karar verecek. Pozitif vakalar için otellerde izole blokları olacak. Otellerimiz ekstra günleri ücretsiz olarak konuklara sunacak.

KORONAVİRÜS SİGORTASI: Korona sigorta sistemimiz 1 Temmuz’da başlayacak. İnternet üzerinden satmaya başladık. 15 eurodan 3 bin euroya kadar bir sınırı var birinci pakette. Eğer geldiğiniz ülke, Türkiye ile bir sigorta sözleşmesi yapmamışsa, bu konuk internetten rahatlıkla sigorta alacak. Maksimum sınırı 7 bin euro olacak. Maksimum 30 bin Türk Lirası’na tekabül ediyor. Tıbbi tedavi bireylerin rızası olmadan yapılmayacak. Eğer bir turistseniz, sizlere önce tedavi prosedürü açıklanacak, hangi tür ilaçların kullanılacağı açıklanacak. Bunu kabul ederseniz tedavi uygulanacak.

‘En büyük krize yol açtı’

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, “Global düzeyde Kovid-19 etkilerinin devam ettiği süreçten turizm sektörümüz dirayetle çıktı. Aynı güçle devam ediyor. Antalya eşsiz bir tatil destinasyonu olarak biliniyor. 900 bakanlık sertifikalı tesisimiz var. Bunların yatak kapasiteleri 600 bin. 490’ı beş yıldızlı otellerden oluşuyor. Mavi bayrak sayısı Antalya’da 550. Antalya misafirlerini yeniden ağırlamaya hazır” ifadesini kullandı.

Türkiye Otelcileri Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır da Kovid-19’un turizm sektörünün şimdiye kadar gördüğü en büyük krize yol açtığını belirterek, “Buna rağmen turizmde pozitif yaklaşım olması beni mutlu ediyor. Salgının ilk günlerinden itibaren Türkiye genelindeki bütün tesislerimizde mesafe güvenlik ve sağlıklı olması için adımlar attık” dedi.

50 ülkeden katılım oldu

Antalya’daki programa şu ülkelerin temsilcileri katıldı: Arnavutluk, Cezayir, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Şili, Kosta Rika, Hırvatistan, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Macaristan, Endonezya, İrlanda, İsrail, Japonya, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Kuveyt, Letonya, Lübnan, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Meksika, Moldova, Moğolistan, Karadağ, Hollanda, Yeni Zelanda, Kuzey Makedonya, Paraguay, Filipinler, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Singapur, Slovakya, Slovenya, İsviçre, Tacikistan, Ukrayna, Özbekistan.