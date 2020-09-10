Yabancı turistin sonbahar bereketi

Yaz aylarını pandeminin etkisinde, alınan üst düzey tedbirlerle geçiren turizm sektörü, sonbaharda da ‘güvenli turizm’le turist ağırlamaya devam ediyor. Daha düşük yoğunlukta tatil yapmak isteyen ve uzaktan çalışan yerli turistin talebinin yüksek olduğunu belirten sektör temsilcileri, yurt dışından ise Rusya’dan gelenlerin ağırlığı olduğunu vurguluyor. Çeşitli turizm merkezlerinde yüzde 50’den fazlası açık olan tesislerin, sezonu kasım sonuna kadar uzatabileceği kaydedilirken; eylül, ekim ve kasım aylarında yabancı turist ağırlıklı rezervasyonların olduğu ifade ediliyor.



‘Yüzde 80 yabancı’

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, pandemi etkisiyle yaz aylarının yerli turist ağırlığıyla geçtiğini hatırlatırken; yüzde 80 yerli, yüzde 20 yabancı turist oranının tersine dönmeye başladığını söyledi. İşler, “Eylül ayının ilk günlerinde ve ileriki rezervasyonlarda bunu görüyoruz. İngiltere, Rusya ile Polonya ve Romanya olmak üzere Orta Avrupa’da yüksek talep var. Türkiye’nin ‘güvenli turizm’ uygulamaları ile Avrupa’da en hijyenik tatil ortamını sunduğu çok iyi anlaşıldı. Tedbirleri elden bırakmadan kurallara uyarsak, hem sosyal hayatta, hem de ekonomide iyi dönüşler almaya devam ederiz” diye konuştu.



Kasıma kadar

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, eylül ayındaki turist hareketinin yaz aylarıyla benzer ilerlediğini vurgularken, kasım sonuna kadar talep artışının devam edeceğini öngördüklerini ifade etti. Atmaca, “Öncelikle 10 Ağustos itibarıyla uçuş yasağının kalktığı Rusya’dan çok iyi bir talep olduğunu söylemeliyim. Ruslar bizi özlemiş, biz de Rusları. Ukrayna, İngiltere, Hollanda gibi ülkelerden de devam eden rezervasyonlar alınıyor. Türkiye’den dönenler de memnun. Bir sorunla karşılaşmadık” dedi.



‘Artış var’



Antalya bölgesindeki turist akışı Rusya ve İngiltere ağırlıklı olarak devam ediyor. TÜRSAB Batı Antalya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Rıza Perçin, sezonu uzatmak için sektörün tedbirler kapsamında tüm çalışmaları devam ettirdiğini dile getirdi. Bölgedeki sonu durumun değerlendirmesini yapan Perçin, “Rusya ve Ukrayna’dan rezervasyon olarak artışlar görünüyor. Eylül sonuna kadar bu bölgelerden yüzde 10 artış trendi devam edecek. İngilizlerle de Kaş/Kalkan bölgesi doluluğunu koruyor. Yerli turistin daha çok tercih ettiği müstakil villa gibi kiralamalarda düşüş var. Pandemi nedeniyle sıkıntı yaşanmazsa, kasım sonuna kadar bölgede turizm hareketi sürecektir” ifadelerini kullandı.



‘Rekabetçi gücünü kanıtladı’



Türkiye’de salgının ilk anından itibaren turizmdeki olumsuz senaryoların önüne geçilmesi için hızla aksiyon alındığını vurgulayan Mehmet İşler, ‘güvenli turizm sertifikası’ ile dünya turizmindeki rekabetçiliğin de kanıtlandığını söyledi. İşler, “Halihazırda Avrupa’daki en güvenli model olduğu görüldü ve sistemi kendi ülkelerinde uygulamak isteyenler de oldu. Havalimanından tesisteki odaya her şey riski en aza indirecek şekilde planlandı. Bu güvenle ise turistler ülkemize gelmeyi sürdürüyor. Güçlü rakibimiz olan İspanya zor durumda, Yunanistan ise sağlık altyapısının yetersizliğiyle daha az tercih ediliyor. Bu motivasyonla, tedbiri elden bırakmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özel sektör ve kamunun el ele vererek yapabileceklerinin de iyi bir örneğini dünyaya göstermiş olduk” diye konuştu.



Antalya’da turist sayısı 1.5 milyonu geçti



Pandemi nedeniyle mart ayından itibaren duran turizm hareketliliği, 1 Temmuz’dan sonra yeniden hız kazandı. 1 Ocak’tan itibaren Antalya’ya gelen toplam turist sayısı 1.5 milyonu geçti. İlk sırada 381 bin kişiyle Ruslar, ikinci sırada 323 bin kişiyle Almanlar yer alıyor.



Kovid-19 nedeniyle tüm dünyada seyahat kısıtlamaları yaşanırken, ardından başlayan kontrollü normalleşme döneminde uçuşlar da artmaya başladı. Turizmin merkezi Antalya’ya bugün itibarıyla 32 ülke ve 121 havalimanına yükseldi. Bu süreçte gelen-giden uçak sayısı ise 11 bini aştı.



2.7 milyon yolcu



Antalya Havalimanı verilerine göre, 1 Ocak-8 Eylül arasındaki sekiz aylık süreçte dış hatlarla 1 milyon 677 bin 584, iç hatlarla ise 1 milyon 56 bin 131 kişi geldi. Toplam rakam ise 2 milyon 733 bin 715 oldu. Sekiz ayda Antalya’ya en çok turist gönderen ülke Rusya oldu. Rusya’dan 381 bin 409 kişi geldi. İkinci sıradaki Almanya’dan 323 bin 248, üçüncü Ukrayna’dan 232 bin 230 turist, dördüncü İngiltere’den ise 100 bin 65 turist geldi. l DHA