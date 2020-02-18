Yabancı yatırım ivmelenecek

Varank, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ile Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Departmanı tarafından düzenlenen Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı’na katıldı. Varank, İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ve Birleşik Krallık Dış Ticaret Bakanlığı İhracat Bölümü Genel Direktörü John Mahon’un katılımıyla düzenlenen konferansta, Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon ajandası hakkında bilgiler verdi.

Cömert teşvikler

Türkiye’nin yatırımları teşvik eden oldukça cömert bir teşvik sistemi bulunduğunu hatırlatan Varank şunları söyledi:

“Bu dönemde Türkiye’de yatırım yapan kazanır. Bu sene kimya, petro-kimya, ulaştırma teknolojileri, entegre madencilik, savunma ve elektronik gibi pek çok kritik alanda dev yatırımların başlamasını bekliyoruz. 2020 yılında doğrudan yabancı yatırımlarda güçlü bir ivmelenme bekliyoruz. Tabii yapılan yatırımların sanayimizde bir kapasite oluşturması en temel önceliğimiz.”

İngiltere ile STA adımları

Birleşik Krallık’ın, küresel ekonomide taşıdığı kritik önemin yanı sıra Türkiye’nin de temel ticaret ve yatırım ortaklarından biri olduğunu vurgulayan Varank şunları söyledi:

“Ben bu konferansı, Brexit sonrası dönemde ilişkilerimizin daha da gelişmesi ve derinleşmesi adına önemli bir adım olarak görüyorum. Ticari ilişkilerimizin seyrini belirlemek üzere Ticaret Çalışma Grubu kuruldu ve bugüne kadar 6 toplantı yaptı. Bu sürecin, her iki tarafın da lehine sonuçlanacak serbest ticaret anlaşmasıyla tamamlanmasını temenni ediyoruz.”