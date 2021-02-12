Yabancı yatırıma İtalyan damgası

Yabancıların “bilgi ve iletişim” sektörüne gerçekleştirdiği yatırım tutarı bu dönemde 1.3 milyar doları buldu. Bu dönemde finans ve sigorta faaliyetlerine 1 milyar 147 milyon dolar, imalat sektörüne 842 milyon dolar, toptan ve perakende ticarete 400 milyon dolar, ulaştırma ve depolama sektörüne 332 milyon dolar, madencilik ve taş ocakçılığı sektörüne 108 milyon dolar yatırım yapıldı.