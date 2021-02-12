12.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Yabancı yatırıma İtalyan damgası
Yabancı yatırımda geçen yıl Türkiye’yi en çok İtalyanlar tercih etti. İtalyanlar, 2020 Ocak-Kasım döneminde Türkiye’ye 970 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirirken, ABD’li yatırımcılar 769 milyon dolar, Hollandalı yatırımcılar ise 491 milyon dolarlık yatırım yaptı. Avrupalı yatırımcıların Türkiye’ye yatırımı toplam yabancı yatırım tutarının yaklaşık yüzde 71’ini oluşturdu. Söz konusu dönemde Türkiye’ye toplam 4.6 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım geldi
Yabancıların “bilgi ve iletişim” sektörüne gerçekleştirdiği yatırım tutarı bu dönemde 1.3 milyar doları buldu. Bu dönemde finans ve sigorta faaliyetlerine 1 milyar 147 milyon dolar, imalat sektörüne 842 milyon dolar, toptan ve perakende ticarete 400 milyon dolar, ulaştırma ve depolama sektörüne 332 milyon dolar, madencilik ve taş ocakçılığı sektörüne 108 milyon dolar yatırım yapıldı.