02.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Yabancı yatırımcıya kolaylık sağlayacak
Avrupa’nın ve dünyanın önde gelen uluslararası takas ve saklama kuruluşlarından Euroclear ve TEB, yaptıkları iş ortaklığı ile yabancı yatırımcılara Türk menkul kıymetlerinde takas kolaylığı sağlayacak.
Euroclear saklamasındaki Türk tahvillerinin farklı uluslararası piyasalarda teminat kabul edilme kabiliyeti artacak ve yabancı yatırımcılar küresel standartlara uyumlu operasyonel süreçlerle işlemlerinde Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) yatırımlarını gerçekleştirebilecek.
Bakan Pakdemir'liden Nallıhan'dakli yangın ile ilgili açıklamaTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde Ankara'nın Nallıhan ilçesinde devam eden orman yangını ile ilgili açıklamalarda bulundu.Bakan Pakdemirli: ''(Nallıhan'daki yangın) Sabaha varmadan inşallah yangının ateşini, ferini söndürürüz''