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    HaberlerEkonomi Haberleri Yabancı yatırımcıya kolaylık sağlayacak
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    02.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Yabancı yatırımcıya kolaylık sağlayacak

    Avrupa’nın ve dünyanın önde gelen uluslararası takas ve saklama kuruluşlarından Euroclear ve TEB, yaptıkları iş ortaklığı ile yabancı yatırımcılara Türk menkul kıymetlerinde takas kolaylığı sağlayacak.

    Yabancı yatırımcıya kolaylık sağlayacak

    Euroclear saklamasındaki Türk tahvillerinin farklı uluslararası piyasalarda teminat kabul edilme kabiliyeti artacak ve yabancı yatırımcılar küresel standartlara uyumlu operasyonel süreçlerle işlemlerinde Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) yatırımlarını gerçekleştirebilecek.

     

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