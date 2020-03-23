Yabancı ziyaretçi sayısında artış

Şubat ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %3,76 artış yaşandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre 2020 yılı Şubat ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %3,76 oranında bir artış göstererek 1.733.112 oldu.

Şubat ayında ülkemize gelen 1 733 112 yabancı ziyaretçinin 8 341 ( 0.48% )günübirlikçi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Şubat ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-İstanbul %55,52 (962 151 )

2-Edirne %12,28 ( 212 853 )

3-Antalya %10,08 ( 174 758 )

4-Artvin %8,12 ( 140 764 )

5-Ankara %2,15 ( 37 320 )

2020 yılı Ocak-Şubat döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %9,68 artış kaydedilmiştir. 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %9,68 artış göstererek 3 520 547 olmuştur. 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde Ülkemize gelen 3 520 547 yabancı ziyaretçinin 23 656 (0.67%) günübirlikçidir.

Ocak-Şubat döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

1-İstanbul %56,22 (1 979 185 )

2-Edirne %12,37 (435 347 )

3-Antalya %9,31 (327 734 )

4-Artvin %8,08 (284 443 )

5-Ankara %2,04 (71 685 ) "