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    HaberlerEkonomi Haberleri Yabancı ziyaretçi sayısında artış
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    23.03.2020 - 11:08 |

    Yabancı ziyaretçi sayısında artış

    Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şubat ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %3,76 artış yaşandı" denildi.

    Yabancı ziyaretçi sayısında artış

    Şubat ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %3,76 artış yaşandı.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre 2020 yılı Şubat ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %3,76 oranında bir artış göstererek 1.733.112 oldu.

    Şubat ayında ülkemize gelen 1 733 112 yabancı ziyaretçinin 8 341 ( 0.48% )günübirlikçi.

    Açıklamada şöyle denildi:

    "Şubat ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

    1-İstanbul %55,52 (962 151 )
    2-Edirne %12,28 ( 212 853 )
    3-Antalya %10,08 ( 174 758 )
    4-Artvin %8,12 ( 140 764 )
    5-Ankara %2,15 ( 37 320 )

    2020 yılı Ocak-Şubat döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %9,68 artış kaydedilmiştir. 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %9,68 artış göstererek 3 520 547 olmuştur. 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde Ülkemize gelen 3 520 547 yabancı ziyaretçinin 23 656 (0.67%) günübirlikçidir.

    Ocak-Şubat döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

    1-İstanbul %56,22 (1 979 185 )
    2-Edirne %12,37 (435 347 )
    3-Antalya %9,31 (327 734 )
    4-Artvin %8,08 (284 443 )
    5-Ankara %2,04 (71 685 ) "

    Balıkçıların 'balon balığı' hazırlığıTARIM ve Orman Bakanlığı'nın, zehirli balon balığı için 'Kuyruğunu getir 5 lirayı al' projesi, balıkçıları memnun etmişti. Balıkçılar, balon balığının avlanması için bakanlığın mevzuat değişikliği yapmasını bekliyor. Antalya Yeni Liman Balıkçı Kooperatifi üyesi İlhan Kaplan, "Balon balığını oltayla avlayacağız. İnce tel misinalar var. Bu balık tel misinayı koparamıyor. Biz avlanma için hazırız. Bakanlığın bu açıklamasından sonra bir iş doğuyor. Boşta gezenler vardı. 5 lira iyi para" dedi.
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