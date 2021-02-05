Yabancılar yatırım için emlak alıyor

2020’de ise yabancıya 40 bin 812 adet konut satışı gerçekleştirildi. Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği (GİGDER), “Rekabet ve İlham: Türkiye’de Yabancı Gayrimenkul Yatırımlarının Geleceğini İhracat Odaklı Yeniden Düşünmek’ adlı bir çalışma yaptı. Türkiye’nin 12 şehrinde yatırım yapmış, 48 ülkeden toplam 410 yatırımcının katıldığı çalışmaya göre, yabancıların Türkiye’de aldığı gayrimenkullere ödedikleri ortalama tutar 161 bin 500 dolar.



İstanbul ilk sırada



GİGDER Başkanı Ömer Faruk Akbal’ın sonuçlarını açıkladığı araştırmaya göre, yabancıların Türkiye’den mülk alma sebeplerinin başında yüzde 45.4 ile yatırım geliyor. Bunu yüzde 30.5 ile kısa süreli tatil, yüzde 27.8 ile kalıcı hayat ve yüzde 27.6 ile vatandaşlık almak takip ediyor. Yabancıların Türkiye’den ilk gayrimenkulü satın aldıkları şehirler sıralamasında yüzde 61 ile İstanbul ilk sırada yer alırken, onu yüzde 27.4 ile Antalya izliyor. Akbal, “Yabancılar, Türkiye’de gayrimenkule güvenle yatırım yapıyor” dedi.