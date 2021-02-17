17.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Yabancıya ‘ev’ için kart önerisi
Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER), bu yıl gayrimenkulde yabancı yatırımcı potansiyelini artırmak için yeni çalışmalarını paylaştı.
Geçen yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yabancı gayrimenkul yatırımcısına satış yapanların sertifikalandırılarak yetkinliklerinin artırılması için bir çalışma sunan GİGDER, yeni bir düzenleme önerisi getirdi.
Yabancıların belli bir rakamın üzerinde yatırım yaptıkları takdirde, Türkiye’de uzun süre ikamet izni alabilmelerine imkân tanıyacak bir düzenlemenin yapılmasının beklentileri arasında yer aldığını kaydeden GİGDER Başkanı Ömer Faruk Akbal, “Sektörün ortak talebi, bedeli 100 bin doların üzerinde gayrimenkul veya gayrimenkul yatırım fonu katılma payı satın alan yabancıya, bu sayede ‘Turkuaz Kart’ verilerek eşine ve 18 yaş altındaki çocuklarına uzun süreli ikamet izni verilmesi düzenlemesi yapılması yönündedir” dedi.
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