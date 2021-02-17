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17.02.2021 - 07:00 | | MİTHAT YURDAKUL Ankara

Yakın atamalarında unutulma hakkı yok

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), çalıştığı üniversitede aile yakını işe başlayan bir kişinin internette unutulma talebini reddetti.

Yakın atamalarında unutulma hakkı yok
MİTHAT YURDAKUL Ankara

KVKK’nın özet kararına göre, üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan bir kişi, aynı üniversitede açılan akademik kadroya aile yakınının alınmasında usulsüzlük bulunduğu haberleri üzerine harekete geçerek, internet arama motorunda bu konudaki haberlerin  kaldırılmasını istedi.

Başvuruda, kadro için sınavların usulüne uygun yapıldığı ve aile yakınının sınavlarda başarılı olduğu belirtilerek, sosyal medyada doğru olmayan haberlerin yapıldığı ve üniversitenin tepkiler üzerine soruşturma başlattığı kaydedildi.

KVKK’da ret kararı

Başvuruda, soruşturma sonucunda bir usulsüzlük olmadığının üniversite tarafından tespit edildiği, haberlerin kaldırılması talebi ile arama motoruna başvuruda bulunulduğu ancak arama motorunun işlem yapmadığı ifade edildi.

KVKK’nin kararında ise söz konusu bağlantılarda yer alan haberin ilgili kişinin çalışma yaşamına ilişkin olduğu ve bilgilerin özel nitelikli kişisel veri niteliği taşımadığı ifade edilerek, içeriklerin gazetecilik faaliyeti kapsamında değerlendirilebileceği ifade edildi.

KVKK kararında, internetteki bilginin kişi hakkında ön yargıya sebep olabileceği, ancak bunun kanıtlanabilir nitelikte olmadığı, bilginin ceza gerektiren bir suçla ilgili olmadığına dikkat çekilerek, işlem yapılmasına gerek olmadığını bildirildi.

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