Yalıkavak’ta butik tatil başlıyor

Yalıkavak Marina Beach Otel ve Yalıkavak Marina Boutique Otel Genel Müdürü Zafer Canbaz, “Lüks butik otel hizmet anlayışımız ile misafirlerimize ayırdığımız şahsi alanlar ve verilen servis birçok otelle kıyaslanamayacak kadar iyi durumda” dedi. Canbaz, “Lüks ve konforun mükemmel karışımından oluşan tümü teraslı geniş 15 tek kişilik ve çift kişilik süite ev sahipliği yapan Yalıkavak Marina Beach Otelimiz ve 18 özel olarak dizayn edilmiş odaya sahip olan Yalıkavak Marina Boutique Otelimiz ile bu yaz da misafirlerimizin hizmetindeyiz” diye konuştu.



Bu yaza iç turizmin ağırlığını koyacağını ve son dönemde özellikle Avrupa’da normalleşmeye dönük adımların atılmaya başlandığını vurgulayan Canbaz, “Umuyoruz en kısa zamanda havayollarının pandemi dönemi sonrasında normale dönerek uçuş yasaklarını kaldırmaya başlayacak olması ile birlikte ülkemizi tekrar ziyaret edecek turistlerin olmaya başlayacağını düşünüyorum. Bağımsız Devletler Topluluğu ve Avrupa’dan oda fiyatı talep ve rezervasyonları geliyor. Normalleşme takvimleri netleştikçe taleplerin de artacağını düşünüyorum” dedi.