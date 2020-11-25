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25.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Yapay zeka tabanlı Erken Uyarı Sistemi

Türkiye Finans Katılım Bankası, Erken Uyarı Sistemi’ni yapay zeka tabanlı olarak yeniledi.

Yapay zeka tabanlı Erken Uyarı Sistemi

Bankadan yapılan açıklamaya göre, makine öğrenmesi algoritmaları ile geliştirilen yapay zeka tabanlı erken uyarı sistemi olan teknoloji, henüz finansal bir risk taşımayan ancak yakın zamanda oluşma ihtimali olan ya da nakit akışı bozulma sinyalleri gösteren müşterilerin en ileri seviye tahminleme teknolojisi ile önceden tespit edilmesini ve bu sayede sağlıklı portföy yapısının ve müşterilerin kredi notlarının korunmasını sağlıyor. Diğer yandan banka, uzman kadrosu ile müşterilerine, olumsuz durumlar oluşmadan gerekli adımları atabilmeleri için danışmanlık hizmeti sunuyor.

Bu yıl mayıs ayı itibarıyla Erken Uyarı Sistemi’ni yapay zeka tabanlı olarak yenileyen banka, 2020’nin 9 ayında gecikmedeki hesaplarda yüzde 38 azalış sağladı. Türkiye Finans Kredi Kalitesi ve Tahsilatlar Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Mert, bankacılık sektöründe büyük veri yönetimi ve veri analitiğinin her geçen gün daha önemli hale geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Milyonlarca anlamlandırılmamış ve değişken veriyi işlemek, yönetmek ve analiz etmek için gelişmiş teknolojik altyapılara ve iş zekasına ihtiyaç  duyuluyor. Yapay zeka tabanlı makine öğrenmesi modeliyle elimizdeki büyük veriyi eş zamanlı olarak işleyerek efektif bir erken uyarı sisteminin işlemesini sağlıyoruz. Müşterilerimizin içinde bulunduğu mali sıkıntıları ve cari nakit akışı sorunlarını bu erken uyarı mekanizması ile tespit ederek yaptıkları ödemelerde gecikmeye düşmelerini önlemek üzere bu konuda en ileri teknolojileri kullanarak müşterilerimizi korumak istedik.”

Yatağa bağımlı kadın yangından son anda kurtarıldıBursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Alevler kısa sürede katın tamamına yayılırken, evde bulunan yatağa bağımlı kadın, aile fertleri tarafından kurtarıldı. Yangın ise alt katlara yayılmadan itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatte söndürüldü.
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