Yapay zekâya 32 milyon liralık yatırım yapacaklar

Merkez, hem Koç Üniversitesi yerleşkesinde hem de üniversite - iş dünyası etkileşimi açısından İş Kuleleri’nde faaliyet göstermesi öngörülüyor. İşbirliğinin ilk etabı beş yıllık süreyi kapsayacak.



Önemli bir platform



Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, “5 yılın sonunda oturup ‘bütün bu çalışmaları daha hangi merhalelere taşırız’ diye değerlendireceğiz. Bu ilk etap için bağış suretiyle 25 milyon lira yatırım yapıyoruz. Bir de merkezin İş Kuleleri’ni kullanacağını da dikkate alırsak

toplamda 32 milyon lirayı 5 yıllık sürede ayırıyoruz” dedi.



Bali, “Küresel ölçekte değer yaratabilmek ve rekabet edebilmek için, üniversite, iş dünyası ve özel sektör arasındaki işbirliğinin önemi arttı” dedi. Bali, merkezin dünyada artık mühendislikten finansa, endüstriden ticarete kadar tüm alanlarda kullanılan yapay zekâya dair Türkiye’de önemli bir platform olacağını vurguladı. Bali, merkezi, Türkiye’nin geleceğine yatırım olarak gördüklerini de dile getirdi. Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan da Türkiye’de ilk kez bu ölçekte bir yapay zekâ merkezinin hayata geçirildiğini belirtti. Yapay zekânın günlük yaşantının bir parçası haline geldiğini söyleyen İnan, “Koç Üniversitesi Ar-Ge için verilen dış kaynaklara bakıldığında Türkiye’de ön sıralarda yer alıyor” dedi.



İş Bankası’ndaki CHP hisseleri...

Adnan Bali, CHP’nin Türkiye İş Bankası’ndaki hisselerine ilişkin şöyle değerlendirme yaptı:

“İş Bankası hisselerinin devri konusunda tartışma, Atatürk’ün paylarının kimin tarafından temsil edileceğidir. Ne ana hissedarın mülkiyet haklarıyla, ne bankanın performansıyla, ne de bankanın iş yapma biçimiyle doğrudan ilgisi yoktur.”