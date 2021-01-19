Yapay zekaya AB’den destek

Vestel, bu yıl kabul edilen DAIS (Distributed Artificial Intelligence Systems) projesinde, 11 ülkeden 49 proje ortağıyla dağıtık yapay zeka sistemleri geliştirerek, kullanıcı deneyimini ve veri güvenliğini artırmaya yönelik çözümler geliştirecek.

Vestel CEO’su Turan Erdoğan, “Ürettiğimiz projelerin dünya çapında kabul gören programlar tarafından desteklenmesi gurur verici. Geçen yıl ilk Horizon 2020 desteğimizi akıllı ve esnek üretim projemizle almıştık. Bu yıl ise, batarya teknolojileri ve elektrikli araç şarj istasyonu çalışmalarını içeren iki projemizle daha destek kapsamına alındık. Ayrıca bu yıl ilk kez bir ECSEL (Electronic Components and Systems for European Leadership) projesini de bünyemize katarak Ar-Ge gücümüzü bir kez daha ortaya koyduk” dedi.