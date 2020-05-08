BİST 98.6340.24EURO7.690.12USD7.100.15ALTIN392.78-0.02
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Yapı kayıt belgelerine yönelik düzenleme Resmi Gazete'de
    ABONE OL
    08.05.2020 - 11:51 | | AA

    Yapı kayıt belgelerine yönelik düzenleme Resmi Gazete'de

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenleme ile yapı kayıt belgesinde güncelleme yapıp ilave bedel ödemesi çıkanlar, 2020 yılına kadar aylık yüzde 2, 2020'den sonra ise yasal faiz oranıyla ödemelerini yapabilecek.

    Yapı kayıt belgelerine yönelik düzenleme Resmi Gazete'de

    Bakanlıkça hazırlanan "Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar" Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, usul ve esaslara yapı kayıt belgelerinde güncelleme yapılmasına ilişkin şu geçici madde eklendi:

    "Alınan Yapı Kayıt Belgelerinde 1/1/2020 tarihinden itibaren yapılacak güncellemelerde ilave yapı kayıt belgesi bedeli ödenmesinin gerekmesi durumunda, ödenmesi gereken ilave bedel, eksik yatırılan meblağın yapı kayıt belgesi bedelinin ilk yatırıldığı tarihten 31/12/2019 tarihine kadar her ay için yüzde 2 oranında artırılması ve 1/1/2020 tarihinden itibaren ise yasal faiz işletilmesi suretiyle hesaplanır."

    İstanbul'dan mest eden 'Süper ay' manzaralarıBu yılın son 'Süper Ay'ı, İstanbul'un simgeleriyle bir araya gelince seyri hoş görüntüler ortaya çıktı. Salı gecesi başlayan Süper Ay, yarın akşama kadar izlenebilecek.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şok görüntü! Türbenin üzerine 5 katlı apartman yaptılar

    Şok görüntü! Türbenin üzerine 5 katlı apartman yaptılar

    Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Çift maaş…

    Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! Çift maaş…

    Cep telefonu ithalatına gözetim uygulaması

    Cep telefonu ithalatına gözetim uygulaması

    20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek? 0-14 ve 15-29 yaş grubu ne zaman sokağa çıkacak?

    20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek? 0-14 ve 15-29 yaş grubu ne zaman sokağa çıkacak?

    Sıradaki Haber