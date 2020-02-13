Yapı Kredi Leasing’e ‘en iyi’ ödülü

Şirket tarafından yapılan açıklamada, “İnsan ve teknoloji odağında yatırımlar yaparak farklı sektörlerden üreticilerle, distribütörlerle iş birlikleri ve projeler gerçekleştiren Yapı Kredi Leasing, sektör liderliğini yıllardır elinde tutuyor” denildi.



Konuyla ilgili konuşan Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun, şunları söyledi:



Fonlama altyapısı



“Bu ödül, çalışmalarımızın ne kadar doğru bir yönde olduğunu da teyit ediyor. Sektörümüzün lideri olarak aldığımız bu prestijli ödül için çok gururluyuz. Yapı Kredi Leasing olarak müşterilerimize fonlama altyapımızın çeşitliliği ve zenginliği nedeniyle farklı finansman imkanları sunuyoruz.”

Fatih Torun, daha sonra şöyle konuştu:



“Tüm çalışanlara Yapı Kredi Leasing okulunda eğitim veriyoruz. Meslekte uzmanlaşmaktan yönetsel yetkinliğe kadar 3 mödülden oluşan bu eğitimlerin gücü ile müşterilerimize danışmanlık ve 360 derecelik çözümler sunuyoruz. Tüm bu yeteneklerimiz bizi sektörde ön plana çıkarıyor. Daha çok yatırımcıya ulaşırken, ülkemiz ekonomisine daha fazla katkıda bulunma yönündeki gayretlerimiz önümüzdeki dönemde de devam edecek.”