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06.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Yapı Kredi’den 2020’de 382.7 milyar TL kaynak

Türkiye ekonomisine 2020 yılında 382.7 milyar liralık kaynak sağlayan Yapı Kredi’nin, toplam nakdi kredi hacmi 2019 yılsonuna kıyasla yüzde 23 artışla 281.8 milyar liraya yükseldi.

Yapı Kredi’den 2020’de 382.7 milyar TL kaynak

Bankanın TL nakdi kredi hacmi ise yüzde 26’lık bir artış göstererek 166.9 milyar TL oldu. 2020 yılını 486.5 milyar liralık aktif toplamı ile kapatan Yapı Kredi’nin, toplam müşteri mevduat hacmi bir önceki yılın yine aynı dönemine göre yüzde 15 yükselerek 259.3 milyar liraya ulaştı. 2020 yılında Yapı Kredi’nin konsolide bazda net karı 2019 yılına kıyasla yüzde 41 artarak 5 milyar 80 milyon lira olarak gerçekleşti.

Hız kesilmedi

Pandemi nedeniyle 2020 yılının küresel çapta daha önce hiç yaşanmadığı kadar zorlu geçtiğini belirten Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, “Bu dönemde de ülkemiz ve müşterilerimiz için ‘Hizmette Sınır Yoktur’ anlayışıyla hız kesmeden çalışmaya devam ettik. Türkiye’nin en köklü finansal kuruluşlarından biri olmanın verdiği sorumluluk bilinciyle, bu dönemde de en büyük önceliğimiz ülkemiz ekonomisini desteklemek oldu. Uzun yıllara dayanan tecrübe ve bilgi birikimimizi, sektörümüzün ve ekonomimizin faydası için kullanmayı sürdürdük. Bu anlayış ile 2020 yılında Türkiye ekonomisine 382.7 milyar liralık kaynak sağladık. Koronavirüs salgınının tüm olumsuz etkilerine rağmen, bu dönemde doğru stratejimizle konsolide aktif büyüklüğümüzü 486.5 milyar TL’ye yükselttik” dedi.

 

Avcılar'da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdıİstanbul Avcılar’da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdı. Yaşanan tartışmanın ardından klinik çalışanları tarafından olay yerine polis ekipleri çağrıldı. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olması üzerine, klinik çalışanları ve çift, polis merkezine götürdü.
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