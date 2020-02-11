Yapı Kredi’den 319 milyar TL kaynak

2019 yılını 411.2 milyar liralık aktif toplamı ile kapatan Yapı Kredi’nin, konsolide bazda net kârı 3 milyar 600 milyon lira olarak gerçekleşirken, toplam müşteri mevduat hacmi yüzde 13 artışla 226 milyar liraya çıktı. Sermaye yeterlilik rasyosu ise konsolide bazda 192 baz puan artışla yüzde 16.7 seviyesine yükseldi.

TL krediler büyüdü

Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, “Bu dönemde Türkiye ekonomisine 319 milyar liralık kaynak sağladık. KGF destekli kredilerin de etkisiyle TL kredilerde yüzde 14 büyüyerek 132.6 milyar liraya ulaştık. Konsolide aktif büyüklüğümüz ise 411.2 milyar olarak gerçekleşti” dedi.

Erün, “2019 yılı boyunca fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla başarılı işlemlere imza attık. Yılın tamamında uluslararası piyasalardan iki ayrı dönemde toplam yaklaşık 2 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi temin ettik. 650 milyon dolarlık ilave ana sermaye niteliğinde tahvil ihracıyla sermayemizi daha da güçlendirdik. 29.1 milyar lira tutarındaki kredi kartı alacak bakiyesi ile yüzde 18.7 pazar payına, 12 milyon kredi kartı adedi ile de yüzde 17.11 pazar payına ulaştık. 2019 yılında aktif dijital bankacılık müşterilerimizin sayısı yüzde 17, mobil bankacılık müşterilerimizin sayısı ise yüzde 22 oranında artı” diye konuştu.