Yapı Kredi’den ekonomiye 384.4 milyar TL’lik kaynak

Nakdi kredi hacmini yıllık yüzde 27 artışla 283 milyar liraya çıkaran Yapı Kredi’nin, özel bankalar arasındaki toplam nakdi kredi pazar payı yüzde 16.5 oldu. Konsolide aktif büyüklüğü 492.5 milyar TL’ye ulaşan bankanın net kârı ise 4 milyar 315 milyon lira olarak gerçekleşti. Mevduatta TL odaklı büyümeyi sürdüren ve toplam müşteri mevduat hacmi yıllık yüzde 23 artışla 263.5 milyar liraya ulaşan Yapı Kredi’nin, sermaye yeterlilik rasyosu ise (geçici regülasyon katkısı dikkate alınmadığında) yüzde 16.7 olarak gerçekleşti.

Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, “İşletme ve KOBİ’lerimizin çek ödemelerinin finansmanına destek olmak için KGF tarafından çıkarılan Çek Ödeme Destek Paketi ve yine kira, maaş gibi sabit giderlerinin finansmanına yönelik OPEX Kredi Destek Paketi’nde bu dönemde müşterilerimizi desteklemeye devam ettik. Bu kapsamda, yılın ilk 9 ayında 8 milyar liralık kaynak sağladık” dedi.

Temassız arttı

Mobil aktif müşteri adetinde 2020’nin ilk 9 ayında yüzde 13, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 20 artış sağlandığını belirten Erün, “Kredi kartı adedimizi 11.8 milyona taşıdığımız bu dönemde kredi kartı adedine göre pazar payımız yüzde 16 olurken, aynı dönemde kredi kartı alacak bakiyesinde yüzde 17.5 pazar payı ile liderliğimizi sürdürdük. Pandemi öncesi dönemle kıyasladığımızda ise kredi kartıyla yapılan temassız ödemeler 4 katına yükseldi” diye konuştu.