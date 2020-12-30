Yapılandırma son gün ne zaman, başvuru süresi uzatıldı! Borç yapılandırma nedir?

Yapılandırma nedir, hangi durumlarda yapılır? 31 Aralık 2020'de sona erecek olan borç yapılandırma için süre uzatıldı. Başvuruda bulunmaki isteyen vatandaşlar vergi daireleri aracılığıyla borçlarını en uygun şekilde ödeme imkanına sahip oluyor. Peki, borç yapılandırma son gün ne zaman? İşte yapılandırma ile ilgili merak edilenler...

BORÇ YAPILANDIRMA SON GÜN NE ZAMAN?

Yeniden yapılandırma için son başvuru tarihi 31 Aralık 2020'den, 31 Ocak 2021'e uzatıldı. Yeniden yapılandırma sonrası 1 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilecek ilk taksit ödemeleri ise 1 Nisan 2021'e ertelendi.

YAPILANDIRMA NEDİR?

SGK borcunuzu ödeyememiş olabilirsiniz ya da Motorlu Taşıtlar Vergisi gibi bazı vergilerinizi ödemekte zorlanmışsınızdır. Buna benzer birçok durumda ödemeler zamanında yapılamadığından borçluluk hali artarak devam eder. Bu gibi durumlar sonucu yapılan kanunla zaman zaman borç yapılandırması yapılarak ödeme kolaylıkları sağlanır. Borçlu olduğunuz miktar için istenen belgeler ile birlikte yetkili mercilere başvurarak borcunuzu bütçenize uygun olacak şekilde yapılandırarak ödeyebilirsiniz.