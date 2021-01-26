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26.01.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Yapılandırmaya 1.4 milyon başvuru

1 milyon 428 bin kişi SGK prim borçlarını yeniden yapılandırmak için başvuru yaptı.

Yapılandırmaya 1.4 milyon başvuru

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, SGK prim yapılandırmasının 2020 Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş alacakları kapsadığını belirtti. Selçuk, SGK prim borçlarının yeniden yapılandırılmasında bugüne kadar 1 milyon 428 bin kişinin başvurduğunu, 79 milyar 24 milyon liralık borcun yapılandırılacağını açıkladı. Yapılandırmadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 1 Şubat tarihine kadar başvuruda bulunabilecek, ilk taksitlerini 31 Mart tarihine kadar ödeyebilecek.

 

Mobilya atölyesinde çıkan yangın evlere de sıçradıAdana'da 3 katlı binanın altında bulunan mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu. Tüm atölyeyi saran alevler binanın iki katındaki evlere de sıçradı. Evlerde oturanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
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