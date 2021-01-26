Yapılandırmaya 1.4 milyon başvuru

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, SGK prim yapılandırmasının 2020 Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş alacakları kapsadığını belirtti. Selçuk, SGK prim borçlarının yeniden yapılandırılmasında bugüne kadar 1 milyon 428 bin kişinin başvurduğunu, 79 milyar 24 milyon liralık borcun yapılandırılacağını açıkladı. Yapılandırmadan yararlanmak isteyen vatandaşlar 1 Şubat tarihine kadar başvuruda bulunabilecek, ilk taksitlerini 31 Mart tarihine kadar ödeyebilecek.