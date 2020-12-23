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23.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

‘Yapısal reform kritik önemde’

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, 2020 yılı için büyüme beklentilerinin yukarı yönlü olduğunu ancak salgınla beraber ülkelerde; üretimin durması, tüketim ve güvende düşüş ve artan belirsizlikler sebebiyle büyük bir ekonomik kriz yaşandığını ifade etti.

‘Yapısal reform kritik önemde’

DenizBank ve sektörün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dönemindeki çalışmaları hakkında AA’ya bilgi veren Ateş, geleceğe ilişkin öngörülerini paylaştı.

Enflasyonla mücadele

Para politikası tarafında merkez bankalarının çok hızlı davrandığına dikkati çeken Ateş, faizi aşağı çekerek ve parasal genişleme ile daralan ekonomik aktiviteye tepki gösterildiğini kaydetti. Ateş, global olarak senkronize gerilemenin ve 2020’nin 3. çeyreğindeki hızlı toparlanmanın ardından zorlu dönemin 2021’de başlayacağını belirtirken, bu süreçten en çok etkilenen yeme - içme, konaklama, ulaştırma, eğlence gibi hizmet sektörlerinde toparlanmanın 2023’ü bulabileceğini ifade etti. Yılın başında küresel ekonomide yüzde 3’lük büyüme beklendiğini hatırlatan Ateş, ancak yılın yüzde 4 küçülmeyle tamamlanmasının muhtemel göründüğünü söyledi.

2021 yılına bakıldığında, Merkez Bankası’ndan (TCMB) gelen açıklamalara istinaden enflasyonla mücadelenin öncelikli hedef olacağını aktaran Ateş, “Bu sebeple yılın ilk yarısında yüksek faiz ortamının devam etmesini ve yavaş bir büyüme bekliyoruz. Yılın ikinci yarısından itibaren ise finansman koşullarındaki rahatlamaya paralel ekonomik aktivitenin toparlanmasını, 2021 yılı genelinde büyümenin yüzde 3-4 aralığında tamamlanmasını bekliyoruz. Sıkı para politikası ve enflasyonla mücadele programının enflasyon üzerindeki aşağı yönlü etkisini, maliyet yönlü baskıların da hafiflemesiyle yılın ikinci çeyreğinden itibaren göreceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.

Orta-uzun vadede bakıldığında, Türkiye’nin, 1980’lerden beri içinde bulunduğu orta gelir grubundan çıkması için reformlara ağırlık vermesi gerektiğinin altını çizen Ateş, “Önümüzdeki dönemde hızla eğitim, hukuk, vergi sistemi ve istihdam piyasasında yapısal reform programlarının uygulamaya konması kritik öneme sahip” dedi.

 

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