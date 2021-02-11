11.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
‘Yarım çalışma işverenin onayına bağlı değil’
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2016 yılından bugüne kadar yarım çalışma ödeneği kapsamında 31 bini aşkın kişiye toplam 84.1 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi.
Bakan Selçuk, yarım çalışma ödeneğine ilişkin yaptığı açıklamada, kadın çalışanların çalışma hayatında tutulmasına önem verdiklerini, doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneğiyle kadınların hem çocuklarına bakabilmelerine hem de iş hayatına devam edebilmelerine destek olduklarını aktardı.
Selçuk, yarım çalışma uygulamasının işverenin onayına bağlı olmadığına işaret ederek, “Sadece hak sahibinin talepte bulunması yeterlidir. İşçinin bu yöndeki isteğini işverene bildirmesi halinde, işveren işçinin bu yöndeki talebini karşılamak durumundadır” ifadelerini kullandı.
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