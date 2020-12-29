Yarını bugünden yakala ‘Hayatı Kaçırma...’

İçinde bulunduğumuz dijital çağda değişen yenilikçi iletişim teknolojileri ve kullanıcı deneyimi de hızlı gelişim gösteriyor. Dünyanın ve Türkiye’nin ekonomiden spora, kültür sanattan teknolojiye, magazinden moda ve gündeme dair içerikleriyle haber yaşam portalı Milliyet Dijital, web, mobil, iOS ve Android uygulamasında yeni tasarımı ve kişiselleştirilebilen özellikleriyle okuyucularına yarını bugünden yakalama seçeneği sunuyor.

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Dijital platformlarda hayatımızın içinde olan #etiket özelliği Türkiye’de ilk defa Milliyet Dijital uygulamasında “Keşfet” menüsü altında gündeme ve ilgi alanına özel içeriklerde kullanıcılara anı yakalamayı, “Trend Topic” olmuş son dakika gelişmeleri takip edebilmelerini çok daha hızlı ve kolay hale getiriyor.

Mobil uygulamanın “Sana Özel” bölümü ile kişisel ilgiye göre konu başlıklarını belirleyerek, bu haberleri takip etmek kolaylaşıyor. Dileyen okuyucular Milliyet Dijital uygulaması üzerinden seçtikleri haberleri “Listem” özelliği bölümüne ekleyerek, çevrimdışı olduklarında da okuyabiliyor böylece hiçbir haberi ve yaşama dair hiçbir detayı kaçırmıyorlar.