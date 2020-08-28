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    HaberlerEkonomi Haberleri Yarısı etkisiz çıktı! Dezenfektan gerçeği CNN TÜRK'te!
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    28.08.2020 - 17:40 |

    Yarısı etkisiz çıktı! Dezenfektan gerçeği CNN TÜRK'te!

    Hepimizin çantasında, cebinde yer alıyor. Mart ayından bu yana vazgeçilmezimiz oldu el dezenfektanları... Virüse karşı etkili diye alıyoruz ama gerçekten etkili mi diye hiç merak ettiniz mi? CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk, Halil Kahraman ve Alper Öztürk, bu konuyu sizin için araştırdı. Piyasadaki el dezenfektanlarını topladı, laboratuvara götürdü. Bakın sonuç ne oldu...

    Piyasada satılan 10 ürün laboratuvarda incelendi. 10 üründen 5'inin "etkisiz ürün" olduğu anlaşıldı. incelenen 10 dezenfektanın 5'inde alkol çıkmadı.

    Yarısı etkisiz çıktı! Dezenfektan gerçeği ortaya çıktıHepimizin çantasında, cebinde yer alıyor. Mart ayından bu yana vazgeçilmezimiz oldu el dezenfektanları... Virüse karşı etkili diye alıyoruz ama gerçekten etkili mi diye hiç merak ettiniz mi? CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk, Halil Kahraman ve Alper Öztürk, bu konuyu sizin için araştırdı. Piyasadaki el dezenfektanlarını topladı, laboratuvara götürdü. Bakın sonuç ne oldu...
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