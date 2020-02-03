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    HaberlerEkonomi Haberleri Yarıyıl tatilinde turizmcilerin yüzü güldü
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    03.02.2020 - 11:58 | | AA

    Yarıyıl tatilinde turizmcilerin yüzü güldü

    Yarıyıl tatilinde kayak ve termal tesislerinin yüzde 100 doluluklara ulaşması turizm sektörünü mutlu etti.

    Yarıyıl tatilinde turizmcilerin yüzü güldü

    Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gencer, AA muhabirine, bu yıl ilk defa uygulanan ara tatillerin Türk turizmine katkı sağladığını söyledi.

    Turizmciler olarak ara tatil sonrası sömestir için hazırlandıklarını vurgulayan Gencer, "Acentelerden aldığımız bilgiye göre kayak merkezleri ve termal oteller yüzde 100 doluluklara ulaştı. Yarıyıl tatili turizmci açısından güzel geçti. Son yıllarda popüler olan Doğu Ekspresi'nde de boş yer yoktu." diye konuştu.

    Gencer, öğrencilerin aileleriyle doya doya tatil yaptığını dile getirdi.

    "Geçen yıla göre yüzde 15'lik artış oldu"

    Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu da yarıyıl tatilin turizmciler için çok güzel geçtiğine işaret etti.

    Kayak merkezlerinin yanında kaplıca tesislerinde de yüzde 100 dolulukların olduğunu belirten Polatoğlu, "Yurt içi ve yurt dışı turlarda geçen seneye göre yüzde 15'lik artış oldu." dedi.

    Kapadokya ve Karadeniz turlarına da yoğun ilgi olduğunu anlatan Polatoğlu, hava şartlarının iyi gitmesinden dolayı KKTC turlarının da talep gördüğünü aktardı.

    En büyük hareketliğinin ise her zaman olduğu gibi yurt içinde olduğuna dikkati çeken Polatoğlu, şöyle konuştu:

    "Yurt içinde Kıbrıs dahil 2 milyona yakın kişinin yurt dışında ise 150 bin civarında kişinin turlara kayıt yaptığını biliyoruz. Ara tatilin 3'e çıkması turizmle ilişkili 52 sektörü mutlu etti. Muhakkak ekonomimize de çok büyük katkı sağladığını düşünüyoruz. Bütün dünyada vardı, Türkiye'de de oldu. Bir tek eksiğimiz kaldı, o da sömestir ve yaz tatillerinin bölgelere göre ayrılması. 28 milyon öğrencinin aynı dönemde sömestir ve yaz tatiline çıkması otel ve ulaşım fiyatlarını çok yükseltiyor. Tüm dünyada olduğu gibi bunu farklı dönemlerde yapabiliriz."

    Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen ise Pamukkale'nin yarıyıl tatilinde yüzde 100 doluluklara ulaştığını aktardı.

    Yabancı turist sayısında yaşanan düşüşü yerli turistle karşıladıklarını kaydeden Şen, "Sömestir boyunca Denizli'de 150 bin geceleme olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında yakın illerden ilimize gelen binlerce misafirimiz de Pamukkale'yi doldurdu." diye konuştu.

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