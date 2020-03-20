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    HaberlerEkonomi Haberleri Yaş çay destekleme primi ödemeleri başladı
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    20.03.2020 - 11:34 | | AA

    Yaş çay destekleme primi ödemeleri başladı

    ÇAYKUR'un yaş çay üreticisine 182 milyon lira destekleme primi ödeyeceği bildirildi.

    Yaş çay destekleme primi ödemeleri başladı

    ÇAYKUR Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 2019 yılı yaş çay destekleme primi bedellerinin üreticilerin hesabına aktarıldığı belirtildi.

    Açıklamada, 2019 yılında destekleme primi almaya hak kazanan 184 bin üreticiye ödenecek toplam 182 milyon liranın bugün itibarıyla ilgili banka hesaplarına aktarıldığı ifade edilerek, üreticilerin hesaplarına yatırılan destekleme primlerini çekebileceği kaydedildi.

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