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    HaberlerEkonomi Haberleri Yaş meyve sebze ihracatına üç ilin katkısı büyük oldu
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    17.09.2020 - 11:10 | | AA

    Yaş meyve sebze ihracatına üç ilin katkısı büyük oldu

    Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, ocak-ağustos döneminde Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihracatının önemli bir bölümünün Mersin, Hatay ve Adana'dan gerçekleştirildiğini söyledi.

    Yaş meyve sebze ihracatına üç ilin katkısı büyük oldu

    Sin, AA muhabirine, Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatının 8 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 1 milyar 493 milyon dolara ulaştığını belirtti.

    Bu yıl 2 milyon 132 bin ton yaş meyve sebzenin dünya pazarına ulaştığını ifade eden Sin, Mersin, Hatay ve Adana'nın bu ihracata önemli destek sunduğunu aktardı.

    Sin, kaliteli üretimin ihracata yansıdığını belirterek, şunları söyledi: "Birliğimiz ülke ihracatının yüzde 40'ını gerçekleştirdi. 8 ayda Mersin, Hatay ve Adana illerinden yaklaşık 1 milyon 30 bin ton yaş meyve ve sebze ihracat pazarlarında değer kazandı. Geçen yılın aynı döneminde söz konusu illerin 526 milyon 912 bin dolar ihracatı olmuştu. Bu yıl ise Mersin, Hatay ve Adana’dan 613 milyon 626 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdik. Söz konusu dönemde Mersin’den 309 milyon 751 bin, Hatay’dan 244 milyon 919 bin ve Adana’dan ise 58 milyon 956 bin dolarlık yaş meyve sebze ihracatı yaptık."

    Söz konusu 3 ildeki gelişmelerin sektör temsilcilerini sevindirdiğini dile getiren Sin, "Mersin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artış göstererek en fazla dış satım yapan iller arasında ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada yer alan Hatay yüzde 7 artış sağladı. Adana ise ihracatında yüzde 12 artış yakaladı."diye konuştu.

    Sin, yaş meyve sebze sektörünün lideri olarak Türkiye'de koordinatörlük ve sekretarya hizmetlerini yürüten Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin ülke ihracatına önemli katkı sunmaya devam edeceğini kaydetti.

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