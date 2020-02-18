Yasa dışı bahis ‘katalog suçları’ arasında olacak

Teklifte erişimin engellenmesi kararı verilecek “katalog suçlar” arasına Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Kanunu kapsamında işlenen suçların da eklenmesi öngörüldü. Buna göre internet ortamında yapılan ve içeriği söz konusu suçu oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesine karar verilecek.

BTK Başkanı’na yetki

Teklif ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu(BTK) Başkanı, “Çocukların cinsel istismarı”, “Müstehcenlik” ve “Fuhuş” suçlarını içeren yayınların yanı sıra “Kumar oynanması için yer ve imkân sağlayanlar” hakkında da re’sen engelleme kararı verebilecek. Bu karar, erişim sağlayıcısına bildirilerek gereğinin yerine getirilmesi istenecek.

‘Etkin mücadele’

Teklifte yasa maddesinin gerekçesi şöyle açıklandı: “Yasa dışı kumar ve bahis siteleri organizatörleri her yaştan ve her ekonomik durumdan kişiyi suç ağına çekmekte ve böylelikle toplumsal huzur ve yaşamımıza zarar vermektedir. Madde ile 5651 Sayılı Kanun’un 8. maddesinde değişiklik yapılarak erişimin engellenmesi kararı verilecek katalog suçlara 7258 Sayılı Kanun kapsamında işlenen suçların eklenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca kumar oynanması için yer ve imkân sağlama ve 7258 Sayılı Kanunda yer alan suçlara ilişkin yayınlara erişimin içerik veya yer sağlayıcısının yurt dışı ya da yurt içinde bulunmasına bakılmaksızın re’sen BTK Başkanı tarafından engellenebilmesi düzenlenmektedir. Böylelikle mevcut durumda kolaylıkla erişilebilen yasa dışı bahis ve kumar siteleri ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi amaçlanmaktadır.”

İşte o suçlar

Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Kanunu kapsamında işlenen suçlar ise yasada şöyle tanımlanıyor:

- Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatanlar ya da oynanmasına yer veya imkân sağlayanlar.

- Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayanlar.

- Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık edenler.

- Kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler.

- Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar.