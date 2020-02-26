Son dakika... Yasa dışı bahis ve kumar oynayana haciz gelecek

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Hayrettin Kurt, yasa dışı bahis ve kumar oynayanlara yönelik cezaların artırıldığını ve uygulanmaya başladığını belirterek, “Bu suçla ilgili yapılan tespitler mülki idare amirliklerine gönderiliyor ve onlar da 10 bin lira ile 43 bin lira arasındaki cezaları tebliğ ediyor. Oynayanların evlerine haciz gelebilir, vatandaşları uyarıyorum, lütfen daha çok hassasiyet göstersinler, gerekiyorsa çocuklarını karşılarına alıp bunun ne kadar yanlış bir eylem olduğunu anlatsınlar, yoksa hiç haberleri olmadan kapılarına ‘İllegal bahis oynandı’ diye bir icra tebligatı gelebilir ve bunu ödemek durumunda kalabilirler” dedi.

‘Devlet bizi bulamaz’

Kurt, vatandaşların, “Biz oynuyoruz ama devlet bizi bulamaz” düşüncesinde olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

“Devlet bu hesapları da, oynayanları da, oynatanları da takip ediyor. ‘Dark net, deep net gibi alanda bizi bulamazlar’ düşüncesine kapılmasınlar, biz gayet de güzel buluyoruz. İdari para cezalarında artış ve tebligatların ulaşması, bu suçlarla devletin ne kadar kararlılıkla mücadele ettiğini ortaya koyuyor. Bu cezaların affedilmesi ya da silinmesi gibi bir seçenek yok. Cezayla karşı karşıya kalanlar, bunları ödemek zorunda olacak.”

Kurt, “Bu suç organizasyonunda ‘hesap aracıları, üst aracılar, sokak ekibi, hesap bulanlar, web sayfasındaki canlı destek ekibi ve web sayfasını kullananlar’ olduğunu görüyoruz. Kolluk kuvvetleriyle, hepsini takip ediyoruz” dedi. Bu örgütlerin ‘kökünü kurutacaklarını’ belirten Kurt, şöyle konuştu:

“MASAK’ın yaptığı çalışmalarla yasa dışı bahis ve kumar örgütlerine ait yıllık 350-400 milyon liralık suç gelirine işlem tesis ettik. Aldığımız tedbirlerin etkisiyle Gelir İdaresi rakamlarına göre devletin bu alandaki gelirleri 2019’da 10 milyar lira arttı. Temel amacımız, devletin ekonomik olarak zarara uğramasını, vatandaşın istismar edilmesini engellemek.”

İnceleme başlıyor

Kurt, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, bu suçların QR kod, cebe havale, kripto para gibi ödeme araçlarıyla işlendiğini kaydederek, “Çok ciddi eylem planları oluşturduk. Gerek kripto borsalarda gerek bunlar aracı kılınarak açılan hesaplarla ilgili çok ciddi inceleme başlatacağız” ifadelerini kullandı.

Ailelere uyarı

Ev hanımı ve üniversite öğrencilerin bu sitelere rağbet gösterdiğini belirten Kurt, “Herkes hassas olmalı, geleceğini karartmamalı. Bunların tek derdi kazançlarını artırmak ya da bu gelirleri terör örgütlerine aktarmak. Vatandaşların gerek kendileri gerek çocukları bu konuda dikkatli olmalı. Toplumsal olarak bizim bir seferberlik yürütmemiz lazım” dedi.

Kurt, kamuoyunu bilinçlendirmek bir kamu spotu hazırladıklarını söyledi.

İllegal Siteler engellenecek

Kurt, yasa dışı bahis ve kumar oynatan sitelere yönelik çalışmalarla suç örgütlerine ait yıllık 350-400 milyon liralık gelirin önüne geçtiklerini bildirdi. İllegal bahis ve şans oyunlarının katalog suçlar kapsamına alınacağını belirten Kurt, ayrıca, yurt içi ve yurt dışındaki illegal bahis sitelerini engelleme kararının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından resen yerine getirileceğini söyledi.

Bankalara çağrı

Bankalar ve ödeme kuruluşlarına yönelik de uyarıda bulunan Kurt, şunları kaydetti:

“Bankalar ve ödeme kuruluşlarından da yasa dışı suçlarla mücadelede daha fazla kararlılık bekliyoruz. Bu suça her ne suretle olursa olsun bilinçli ya da bilinçsiz katkı sağlayanların, sebep olanların bir daha kendi hesaplarını, aracılıklarını sorgulamaları gerektiğini düşünüyoruz. Bizim kararlılıkla sürdürdüğümüz bu mücadelede bankalar ve ödeme kuruluşlarının bizim yanımızda daha sağlam ve kararlı durmalarını istiyoruz.”