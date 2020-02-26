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    HaberlerEkonomi Haberleri Yasa dışı bahise erişim engeli komisyonda kabul edildi
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    26.02.2020 - 07:00 | | BAHAR ATAKAN Ankara

    Yasa dışı bahise erişim engeli komisyonda kabul edildi

    TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, erişimin engellenmesi kararı verilecek katalog suçlar arasına Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Kanunu kapsamında işlenen suçların da eklenmesini öngören düzenleme kabul edildi.

    Yasa dışı bahise erişim engeli komisyonda kabul edildi
    BAHAR ATAKAN Ankara

    TBMM Başkanlığı’na sunulan torba yasa teklifinin komisyondaki görüşmeleri dün de sürdü. Teklif görüşmelerinin başladığı pazartesiden bu yana toplamda 25 madde kabul edildi. Yeni bir madde de ihdas edildi. Teklifin kabul edilen 30. maddesine göre, yasadışı bahis, katalog suçlar arasına eklendi. Böylece, internet sitelerinin yurt içi veya yurt dışı merkezli olmasına bakılmaksızın Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından re’sen erişime kapatılması sağlanacak. Düzenlemeye ilişkin bilgi veren BTK İnternet Daire Başkanı Vekili Bahadır Aziz Sakin, şunları kaydetti:

    ‘BTK olarak arkasındayız’

    “5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 8. maddesinde katalog suçlar olarak tabir edilen 8 ayrı suç tanımlaması yapılıyor. Hali hazırda bunlar arasında çocukların cinsel istismarı, fuhuş, müstehcenlik, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının kolaylaştırılması yer alıyor. Katalog suçlara yeni bir ekleme var. Katalog suçlar arasında yasa dışı bahis yoktu. Bir madde değişikliği daha var; BTK katalog suçlara ilişkin yurtdışındaki yayınlara ilişkin tamamında erişim engelleme yetkisine sahipken, yurt içinde sadece 3 tanesinde erişim engelleme yetkisine sahipti. Buna yasa dışı bahis de ilave edilmiş oluyor. Yurt içi, yurt dışı ayrımı yapılmaksızın yasa dışı bahise yönelik olarak mücadeleyi yürütmek adına huzurunuza getirilmiş bir taslaktır. BTK olarak tamamen destekliyoruz, arkasındayız.”

     

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