Yaşlılık aylığı en az 1500 lira

Buna göre malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarının dosya bazında bin 500 TL’nin altında olmayacak, ancak kardeşler gibi hisseli olunan durumlarda hisse payı dikkate alınacak.



Hisse esas alınacak



SGK’nın yayımladığı genelgede, en düşük emekli maaşını bin 500 liraya çıkaran düzenlemenin, 2020 Nisan deme döneminden itibaren uygulamaya alındığı hatırlatıldı. Hem bu kanun, hem bu kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerine göre bağlanmış ve bağlanacak malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarının ek ödeme dahil dosya bazında bin 500 TL’nin altında olmayacağı belirtilen genelgeye göre, sigortalıları ilgilendiren diğer düzenlemeler şöyle:



Birden fazla dosyadan aylık alanlara her bir dosya için ayrı değerlendirme yapılacak.

Alt sınır aylığı tutarı, hak sahipleri (kardeş vb.) için mevcut hisse oranları esas alınarak tespit edilecek.



Evlenme ödeneği, tespit edilen ilaveli tutar üzerinden hesaplanacak.



Birden fazla dosyadan gelir/aylık alınması halinde, ilaveli tutar üzerinden tam/yarım ödenmesine karar verilecek.



Aylık hesabına, aylıklara ilave olarak ödenen ek ödeme, engelli çocuk fark aylıkları, makam ile görev/temsil tazminat tutarları gibi her ay itibariyle aylıklarla birlikte yapılan ödemeler dahil edilecek.



Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi hükümlerine göre aylık alanlar, sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile SGK’dan özel kanunlar kapsamında aylık alanlara yapılan gelir ve aylık ödemeleri bu madde kapsamda yükseltilmeyecek.



Kanun kapsamında hesaplanan aylıklar, madde ile belirlenen tutardan düşükse aradaki fark Hazine’den tahsil edilecek.