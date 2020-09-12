‘Yastık altı’na yeni proje

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İAR kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye’de en az 3 bin ton olduğu öngörülen yastık altındaki altınların parasal karşılığı milyarlarca dolar. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve İstanbul Altın Rafinerisi yeni projeyi uygulamaya koydu. İAR ile başlatılan sistemde belirlenen kriterlere uygun olan kuyumcular Altın Değerleme Noktası (ADN) olarak atanıyor. KADSİS ile vatandaşların evlerinde tuttukları altınları banka hesaplarına kolay ve güvenli bir şekilde yatırmaları hedefleniyor.ADSİS ile vatandaşlar kendilerine en yakın anlaşmalı kuyumcuya giderek altınlarını ekspertiz yaptırarak anında banka hesabına 24 ayar karşılığını gram cinsinden yatırabiliyor.

Fiziki çekim

Sistemin bankaların uygulamasından 2 farkı var. Banka şubesinin altın yatırma gününü beklemeden en yakın anlaşmalı kuyumcuya giderek istenen zamanda altınları banka hesabına yatırmak mümkün. İkinci olarak da vatandaşlar banka hesabına yatırdığı altını dilediği zaman fiziki olarak yani yine altın şeklinde çekebiliyor.

Nasıl işliyor?

KADSİS, İstanbul Altın Rafinerisi, kamu bankaları ve yurt sathında belirlenmiş kuyumcuların oluşturduğu üçlü bir yapıyı bir araya getiriyor. Yurt genelinde 70’in üzerinde altın değerleme noktası test aşamasında faaliyete geçmiş durumda. Vatandaşın öncelikle bir kamu bankasında altın hesabı bulunması gerekiyor.

Bunun ardından vatandaş, kendisine en yakın ADN noktası olan kuyumcuya gidiyor. Cep telefonuna gelecek onay koduyla KADSİS’e giriş yapılıyor. Altını teslim ederken kamera kaydı yapılarak bu kayıt saklanıyor. ADN yetkilisiyle mutabık kalındıktan sonra bankadan cep telefonuna gelecek onay koduyla altınların banka hesabına transferi gerçekleştiriliyor. KADSİS’te kuyumcuya götürülen altınlar her yerde tek bir standart değerle hesaplanıyor.