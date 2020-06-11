Yatırım fonları rekora doymuyor

Yatırım fonlarının toplam büyüklüğü 150 milyar lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarken, fonları tercih eden yatırımcı sayısı da 3 milyon 100 bine yaklaştı.



Yatırım fonlarının geçen yılın sonunda 122 milyar 725 milyon lira olan portföy büyüklüğü, mayıs ayı verilerine göre yaklaşık 31 milyar lira, yani yüzde 25.2 artarak 153 milyar 689 milyon liraya ulaştı.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek ve yatırım araçlarında enstrüman çeşitliliğini artırmak için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.



Albayrak, Twitter hesabından, yatırım fonlarının toplam büyüklüğünün 150 milyar lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.



Türkiye sermaye piyasalarının büyüdüğünü ve yatırımcı ailesinin genişlediğini aktaran Berat Albayrak, “Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, yatırım araçlarımızda enstrüman çeşitliliğini artırmak için çalışmalarımız sürüyor. İstanbul’a ‘finans merkezi’ olmak çok yakışacak” dedi.



Küresel iş birliği



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Bakanlar Konseyi toplantısına video konferansla katıldı. Albayrak, Twitter’dan, “İyileşme Yolu: Alternatif Senaryolar ve Makroekonomik Politikalar” başlıklı toplantıya iştirak ettiğini belirterek, şunları ifade etti: “Türkiye’nin Kovid-19 salgını ve ekonomik etkileri ile mücadelede uyguladığı politikaları paylaştık. Küresel iş birliği ihtiyacına ilişkin görüşlerimizi aktardık.”