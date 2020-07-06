Yatırım ofisi tetikte 4.7 milyar $ radarda!

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, pandeminin ilk sinyallerini aldıkları ocak - şubat döneminden beri çalışma tempolarını artırdıklarını, gelinen noktada potansiyel 82 yatırım projesinin oluştuğunu söyledi. Yatırım Ajansı’nın Yatırım Ofisi’ne dönüşmesinin ardından kurumun başkanı olan Dağlıoğlu, gazetecilerle ilk sohbet toplantısını gerçekleştirerek gelişmeleri değerlendirdi.

Pandemi döneminde toplam 600 toplantı ve 20 webinar yaptıklarını anlatan Dağlıoğlu, “Pandemide şimdiye kadar Türkiye’de hiç bulunmayan şirketlerden bilgi talebi aldık. Türkiye’nin bu süreçten pozitif ayrışarak çıkacağını gördük” dedi. Dağlıoğlu şu bilgileri verdi:

“Haziran 2020 itibariyle potansiyel yatırım olarak görülen 82 projenin 70’i araştırma/fizibilite aşamasında. Potansiyel projelerin toplam yatırım bedeli yaklaşık 4.76 milyar dolar, toplam taahhüt edilen istihdam ise yaklaşık 15 bin 800. Projeler, bilgi ve iletişim teknolojileri, gıda ürünleri, makine ve ekipmanları, kimya ürünleri ve motorlu taşıtlar için yedek parça sektörleri başta olmak üzere 23 farklı sektörden oluşuyor. Projeler yatırım değerine göre Almanya, Güney Kore, ABD, Türkiye, Japonya, Kanada ve BAE başta olmak üzere 27 farklı ülkeden geliyor.”

52 proje sürüyor

Yatırım süreci devam eden projeler hakkında da bilgi veren Dağlıoğlu şunları söyledi:

“Yatırım kararı alınmış ve hâlihazırda yatırım süreci devam eden toplam 52 proje Yatırımcı Hizmetleri Dairemizce takip edilmekte olup, bu projelerin toplam yatırım bedeli yaklaşık 4 milyar dolar, toplam taahhüt edilen istihdam ise yaklaşık 10 bin 500. Projeler ABD, Almanya, Türkiye, İspanya, Hollanda ve Hindistan başta olmak üzere 17 farklı ülkeden geliyor ve kimya ürünleri, demir çelik ve diğer metaller, enerji, motorlu taşıtlar ve ulaştırma araçları ile madencilik / taş ocakçılığı başta olmak üzere 18 farklı sektörden oluşuyor. Bu projelerin 36’sı sıfırdan yatırım, kalan 16’sı ise genişleme yatırımı.”

Dağlıoğlu, kurumun bugüne kadar toplamda 23 milyar dolar tutarında 224 yatırım projesini ülkeye kazandırdığını, bu yatırımlar kapsamında yaklaşık 48 bin istihdam sağlandığını sözlerine ekledi.

Ayağına çivi çakıyor

“Uluslararası bir şirketin Türkiye’de üretime başlaması bize yetmemeli” diyen Burak Dağlıoğlu, üretim yatırımı yapan şirketleri bölgesel merkezlerini, lojistik ve Ar-Ge merkezlerini hatta yönetim merkezlerini Türkiye’ye taşımak için ikna etmeye çalıştıklarını anlattı. Dağlıoğlu, “Amacımız o şirketin ayağına bir çivi daha çakmak” diyerek, bu çalışmalarıyla yatırımların Türkiye’de kalıcı olmasını sağladıklarını ifade etti.

‘Seviyeyi koruruz’

Pandemide yatırımcıların sağlık malzemesinden seyahat izinlerine kadar her detayla ilgilendiklerini anlatan Dağlıoğlu, “Böyle zamanda karşılaştıkları uygulamalar, gelecekteki kararlarında etkili oluyor” dedi. Bu yıl dünyada doğrudan yatırımın yüzde 40 düşeceğini belirten Dağlıoğlu, Türkiye’nin ise geçen yılki seviyeyi koruyacağı tahminini paylaştı.