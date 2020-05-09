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    HaberlerEkonomi Haberleri Yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlara "Kovid-19" nedeniyle ek süre
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    09.05.2020 - 11:47 | | AA

    Yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlara "Kovid-19" nedeniyle ek süre

    Deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik afetler nedeniyle yarım kalan ve tamamlanamayan yatırımlardan, teşvik belgeleri 11 Mart 2020'den önce düzenlenen ve bu tarih itibarıyla süresi devam edenlere, talep halinde 1 yıla kadar ilave bitirme süresi verilebilecek.

    Yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlara "Kovid-19" nedeniyle ek süre

    Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Karar, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerden etkilenen ve yatırım teşvik belgeleri kapsamında süre verilen yatırımlar için önem taşıyor.

    Buna göre, deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik afet hallerinde yarım kalan ve tamamlanamayan yatırımlardan, teşvik belgeleri 11 Mart 2020'den önce düzenlenen ve bu tarih itibarıyla süresi devam edenler için talep edilmesi halinde 1 yıla kadar ilave süre verilebilecek.

    Karar hükümlerinin yürütmesinde yatırım teşvik belgelerini veren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkili kılındı. 

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